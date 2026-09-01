Dört bir yanını kapatıp bu yazıyı astılar: Belediye ironi yapıp yerin dibine soktu!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını gece gündüz sürdüren İskenderun Belediyesi, Hatay’ın kalbi konumunda bulunan sahili temiz tutmak ve vatandaşlara daha kaliteli ortam sağlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde yenilenen yüzüyle vatandaşların uğrak noktası olan İskenderun Sahili’nde bir oturma alanını pislik içerisinde bırakıp giden vatandaşların yaptığı mide bulandıran davranış dikkat çekmişti. İskenderun Belediyesi, sık sık yaşanan oturma alanlarının pislik içerisinde bırakılmasına karşı ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir çözüm buldu.

Kirli bırakılan bir oturma grubu belediye ekipleri tarafından şeritlerle çevrilirken, alana "Bu sanat eseri İskenderun’umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın" ifadelerinin yer aldığı tabela konuldu.

Haberin Devamı

Yaşanan duruma tepki gösteren Başkan Mehmet Dönmez, belediye ekiplerinin kentin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz gece gündüz demeden İskenderun’umuzu temiz tutmak için çalışıyor. Ancak ne yazık ki temizlediğimiz alanların kısa süre içerisinde yeniden aynı şekilde kirletildiğini görüyoruz. Temizlemek bizim görevimiz olabilir ama temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Sahilimiz, parklarımız, sokaklarımız hepimizin ortak yaşam alanı. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak şehrimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Daha önce de farklı farkındalık çalışmalarıyla kamuoyunun dikkatini çeken Başkan Dönmez, vatandaşlara çevre konusunda daha duyarlı olma çağrısında bulunarak, "İskenderun’u güzelleştirmek için yatırımlar yapıyoruz, ekiplerimiz sahada büyük emek veriyor. Bu emeğin karşılığını ancak hep birlikte şehrimize sahip çıkarak verebiliriz. Temiz ve güzel bir İskenderun hepimizin elinde" diye konuştu.

Haberin Devamı

"ÇEVRE KİRLETMENİN CEZASINI 10 BİN TL VE ÜZERİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Başkan Dönmez, gerçekleştirilecek ilk meclis toplantısında çevreyi kirletmenin cezasını 10 bin TL ve üzerine çıkaracaklarını belirterek "Yasal olarak çevre kirletmenin cezası Kabahatler Kanununa göre 3 bin TL’ydi, biz İskenderun Belediyesi olarak ilk meclis toplantımızda bunun kararını alıp, bu cezayı 10 bin TL ve üzerine çıkarmak istiyoruz. İnsanların ceza ile canını yakmak değil ama caydırıcılığı ortaya koymak istiyoruz. Bu güzelim sahile bu manzara yakışıyor mu. 350 tane temizlik personelimiz var, 350 bin tane temizlik personelimiz olsa bu manzarayı bıraktıktan sonra bu şehrin altından kalkılmaz. Kabuk değiştiren, yenilenen bir şehirle beraberiz ve bu şehre hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Haberin Devamı

İskenderun Belediyesi tarafından hazırlanan farkındalık uygulamasının 7 gün boyunca sahil bandında sergilenerek çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor.