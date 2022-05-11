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Dört bakanlık değerlendirdi... Müzik yayını 1 saat uzadı

#Müzik Yasağı#İçişleri Bakanlığı#Genelge
Dört bakanlık değerlendirdi... Müzik yayını 1 saat uzadı

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeyle, pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00’e uzatıldı.

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Genelgede, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ortak yapılan değerlendirmeler sonucunda müzik yayınlarına ilişkin yeni kararlar alındığı ifade edildi. Buna göre, ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00’e kadar uzatıldı.

KOLLUK DENETİM YAPACAK

Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak. Kolluk birimlerinin denetimlerinde, halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müzik Yasağı#İçişleri Bakanlığı#Genelge

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