Dört ay sonra yüz yüze MGK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs nedeniyle 75 gün sonra döndüğü Ankara’daki ilk kritik mesaisi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısıyla başladı. 3 saat 20 dakika süren toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan tedbirler, normalleşme takvimi ve sahadaki durumla ilgili brifing verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da terörle mücadelenin yanı sıra Suriye ve Libya’daki son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

AKDENİZ’DEKİ HAKLAR KORUNACAK

"Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş; uluslararası toplum, bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır. Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARI

Meşru hükûmetin Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askerî danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış; uluslararası toplum, Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükûmetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir. Salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin; sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir.”

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

MGK sonrası yapılan açıklamada terör mücadele ile ilgili şu ifadeler yer aldı: "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurtdışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir."

BEŞTEPE’DE İLK MESAFELİ KABUL

Koronavirüs nedeniyle 75 günlük aradan sonra Ankara’ya dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki ilk yüz yüze görüşmesini dün Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile yaptı. Basına kapalı görüşmeyle ilgili paylaşılan fotoğraflarda koronavirüs nedeniyle Erdoğan ile Akarca’nın tokalaşmaması ve sosyal mesafeye uyması dikkat çekti. Erdoğan ile Akarca arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akarca, 24 Mart’ta İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına seçilmişti. (ANKARA)