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Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

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#İzmir#Aydın#Kaza
Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 16:07

Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken dorsesi açılan damperli kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken, kazada 1 kişi yaralandı.

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Olay, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolu Çıldır Havalimanı Kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. yönetimindeki 09 R 2519 plakalı özel bir firmaya ait damperli kamyonun dorsesi teknik bir arızadan dolayı seyir halindeyken açıldı. Dorsesi açılan kamyon yol üzerindeki yönlendirici tabelalara büyük bir gürültü ile çarptı.

Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

KARŞI ŞERİTTEN ARAÇ GELMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Çarpmanın etkisi ile yönlendirici tabelalar yerinden sökülerek, karşı şeride geçen kamyon ile birlikte devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, olay anında karşı şeritte herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

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Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü F.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

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#İzmir#Aydın#Kaza

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