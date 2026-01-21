Dormen’in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Bunu da yenecek diye umut ediyordum

Haberin Devamı

Hastanede bir süredir enfeksiyon tedavisi gören ve yaşamını yitiren usta sanatçı Haldun Dormen (97), hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata veda eden Dormen için çok sayıda sanatçı ve siyasetçi duygulandıran mesajlar paylaştı.

“YETİŞTİRDİĞİ KUŞAKLARLA VE ESERLERİYLE DAİMA YAŞAYACAK”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dormen’in ölümünün ardından yaptığı paylaşımda “Türk tiyatrosuna yön veren, sahne sanatlarımızın gelişiminde unutulmaz katkılar sunan Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetiştirdiği kuşaklarla ve eserleriyle daima yaşayacak. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

"HALDUN AĞABEY AYAĞA KALKAR DİYORDUK"

Sanatçı Melek Baykal, CNN Türk’te Haldun Dormen’in ölümüne ilişkin şunları söyledi: “Ben şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizden aldım bu haberi, çok üzgünüz, şok geçiriyorum. Ne diyeyim şimdi, çok kıymetli ve değerli bir isim. Tiyatroya verdiği emekler, hizmetler, dostluğu, insanlığı kelimelerle anlatılacak boyutta değil. Hasta olduğunu biliyorduk ama Haldun ağabey ayağa kalkar diyorduk, yaşı vardı, çok üzgünüm.”

"HİÇ ÖLMEYECEK GİBİ YAŞADI"

Sanatçı Nedim Saban, CNN Türk’te duygularını şöyle paylaştı: “İleri yaşına rağmen sahneyi bırakmadı, sahnede hayat buluyordu, yaşam enerjisi ve sevinci vardı. Öğrettiği şey yılmamaktı, yıllarca başarısızlığı da yüzlerce başarısı da oldu, yılmadan yeniden başlamayı şiar edinmiş bir sanatçı. Kendisiyle çok anım var, tiyatro sahibi olmamı sağladı, bir bina boşalınca bana haber vermişti. Her tiyatroya yardım eden biriydi, çok üzüldüm. Yüzlerce isim yetiştirdi. Hem oyunları hem de kitapları var, hiç ölmeyecek gibi yaşadı, sabahları kahvaltıda bile yazı yazardı. Çok çok üzgünüm, başımız sağolsun.”

"BUNU DA YENECEK VE ARAMIZA DÖNECEK DİYE UMUT EDİYORDUM"

Sanatçı Erol Evgin CNN Türk’te duygularını şöyle paylaştı: “70 yıllık sanat yaşamını geride bıraktı, sayısız eserler yönetti, oynadı, kitaplar yazdı, 46 yıllık dostumdu, çok üzgünüm. En son hastanede ziyaret ettim, doktorlar izin verdi, beni duydu ve gülümsedi. Bunu da yenecek ve aramıza dönecek diye umut ediyordum ama öyle olmadı. Psikoloji, pedagolojiyi çok iyi bilen, çok zarif bir insandı, ondan çok şey öğrendik. Allah’tan rahmet, tüm sanatseverlere baş sağlığı diliyorum.”

"YALNIZCA BİR DÖNEME DEĞİL, KÜLTÜRÜMÜZE İZ BIRAKTI"

İstanbul Şehir Tiyatrosu, Dormen'in ölümü üzerine yaptığı açıklamada “Türk tiyatrosunun usta ismi, değerli hocamız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tiyatroya kattığı çağdaş bakış, sahneye taşıdığı zarafet ve yetiştirdiği sayısız sanatçıyla; yalnızca bir döneme değil, kültürümüze iz bıraktı. Ustamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı diliyoruz. Haldun Dormen’in adı, tiyatro tarihimizde daima yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

“ÜZÜNTÜM DERİN. KAYBIMIZ BÜYÜK”

Sanatçı Fazıl Say, Dormen’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Sevgili Haldun Dormen’i kaybettik. Türkiye’nin Kültür Sanat hayatı için , Tiyatro için en önemli figürlerden biriydi. 100 yıla yakın hayatının tamamını sanata adamış büyük yürekli bir insandı Dormen. Tüm ülkeye tiyatroyu ve müzikli sahne eserlerini sevdirtti. Üzüntüm derin. Kaybımız büyük. Tüm ailesine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun.”

“ÇOK BÜYÜK BİR ÇINARDI. IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN”

CHP Lideri Özgür Özel, Dormen’in ölümünün ardından şu mesajı paylaştı: “Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun…”

“HEPİMİZDE EMEĞİN, NASİHATIN VE PAYLAŞTIĞIN NEŞEN VAR”

Sanatçı Tolga Çevik, Dormen’in ölümünün ardından şu mesajı paylaştı: “Gerçek tiyatro adamı, İstanbul beyefendisi, hepimizin Haldun ağabeyi…Çok üzüldüm… Bu hayata bir kere gelecek nadir değerlerden. Hepimizde emeğin, nasihatın ve paylaştığın neşen var. Nur içinde yat Haldun Dormen.”

“SESİ HALA KULİSTE”

Sanatçı Deniz Seki, Dormen’in ölümüyle ilgili duygularını şöyle paylaştı: “Yıllarca evinden çıkmadığım zamanlar oldu. Sahneye oyunlar kurmak istedik, hayaller ettik… Ama nasip olmadı. Perdeler bir ustaya daha kapandı. Haldun Dormen… Sahneyi sadece dolduran değil, sahneye ruh verenlerdendi. Öğreten, cesaretlendiren, yol açan… Alkıştan çok emeği, gösterişten çok disiplini seçti. Biz onun oyunlarında büyüdük, onun cümlelerinde tiyatroyu öğrendik. Işıklar artık başka bir yerden vuruyor belki ama adı hala sahnede, sesi hala kuliste.”