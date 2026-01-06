Dördüncü uyuşturucu operasyonu

Haberin Devamı

Savcılık 26 şüpheli hakkında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek’ suçlarından gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: şarkıcı Alya Şahin, model ve sosyal medya fenomeni Binnur Buse Alper, Merve Yiğit, sosyal medya fenomeni Özge Bitmez, Veysel Avcı, modacı Sevgi Taşdan, modacı Sedef Selen Atmaca, Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Hotel’in Genel Müdürü Arif Altunbulak, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, güzellik merkezi sahibi Ece Cerenbeli, şarkıcı ve oyuncu Berna Arıcı, Bülent Tetik, tasarımcı Lerna Elmas, oyuncu Ceren Yıldırım, şarkıcı ve sporcu Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, şarkıcı Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Haluk Şentürk.