Medyada yer alan bazı isimlerin anlamları özellikle bebek bekleyen anne- baba adayları tarafından merak ediliyor. Dora, son zamanlarda öne çıkan isimlerden biri. Peki, Dora ne demek?



Türkçe’ de "zirve, doruk" anlamına gelen bir isim. Yunanca’daki "dorotheos" (tanrının hediyesi) kelimesinin kısaltmasıdır. “Doron" hediye, "theos" ise tanrı anlamına gelir.



Dora isminin sözlük anlamı



Raf.

Tepe, en yüksek yer, uç

Yüksek yer