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Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Dora ne demek?

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Dora ne demek?
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Son zamanlarda erkek bebek isimlerinde öne çıkan isimlerden biri de Dora oldu. Yeni doğacak bebeklerine isim arayan ebeveynler, Dora isminin anlamını merak ediyor. Peki, Dora ne demek? İşte Dora isminin anlamıyla ilgili bilgiler...

Medyada yer alan bazı isimlerin anlamları özellikle bebek bekleyen anne- baba adayları tarafından merak ediliyor. Dora, son zamanlarda öne çıkan isimlerden biri. Peki, Dora ne demek?

Türkçe’ de "zirve, doruk" anlamına gelen bir isim. Yunanca’daki "dorotheos" (tanrının hediyesi) kelimesinin kısaltmasıdır. “Doron" hediye, "theos" ise tanrı anlamına gelir.

Dora isminin sözlük anlamı

Raf.
Tepe, en yüksek yer, uç
Yüksek yer

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