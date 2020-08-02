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Haber Giriş: 02.08.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Dönüyorlar! TEM'de yoğunluk başladı

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Dönüyorlar! TEM'de yoğunluk başladı
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Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Yola erken çıkanlar TEM yolu İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş yolculukları başladı. Yola erken çıkanlar, TEM yolu İzmit Doğu Gişeleri mevkisinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yoğunluk oluşturdu. İzmit Doğu Gişeleri’nde başlayan araç yoğunluğu yaklaşık 15 kilometre sonra İzmit Batı Gişeleri’nde sona erdi. Yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun yaşanmadı.

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