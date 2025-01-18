Dönüşün iki yüzü

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İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından, İsrailliler ve Filistinliler anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yarını bekliyor. İsrailli aileler 468 gündür endişelendikleri yakınları için heyecanlı. Gazzeliler savaş yüzünden ayrıldıkları ailelerine kavuşmayı umarken, rehineler karşılığında bırakılacak Filistinli mahkumların yakınları da bekleyiş içinde.

‘SERÇE KANATLARI’

İsrail, 7 Ekim 2023’te kaçırılan ve önümüzdeki günlerde salıverilecek rehineler için hazırlıkları tamamladı. Rehinelerin eve dönüşü için yapılacak operasyonun adı ‘Serçe Kanatları’ olarak belirlendi. İsrail Sağlık Bakanlığı tüm tıbbi ve ruhsal desteği vermeye hazır. Dördü Gazze Şeridi’ne yakın, ikisi biraz daha uzak ancak daha geniş kapsamlı hastaneler, rehineler için ‘butik otel mantığında’ yeniden dizayn edildi.

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SICAK, RAHAT, KUCAKLAYICI

Odaların her birinde lüks nevresim takımları ile hazırlanmış yataklar, psikologlardan destek alınarak belirlenmiş renklerle özel olarak yeniden boyanmış duvarlar, hoş kokulu sabunlar, yatak ucunda bekleyen terlikler, aromatik bitkiler, çocuklar için oyuncaklar, hediye paketleri bulunuyor. Ayrıca refakatçi aileler için özel odalar, açık alanda geniş oturma alanları, diyetisyen desteğiyle hazırlanmış yiyecekler, vitamin takviyeleri de hazır. Hastane yetkilileri, “açlık veya yetersiz beslenmenin ardından aşırı yeme durumlarına karşı” Tel Aviv restoranlarının özel yemekler ve menüler belirlediğini söylüyor. İsrail’in en büyük hastanesi olan Şeba Tıp Merkezi’nden Carolyn Betz Heshin, hazırlığı “yeniden özgür insanlar gibi hissedebilmeleri için en kucaklayıcı, sade ve sıcak ortamı yaratmaya çalıştık” diye anlatıyor.

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GAZZELİLER HARABEYE DÖNECEK

İsrailli hastanelerin hazırlıklarına karşılık, Gazze Şeridi’nde durum içler acısı. Ateşkesin başlamasının ardından, defalarca yerlerinden edilen ve mahallelerine dönmek isteyen Gazzelileri yerle bir olmuş evler, duvarları birbirinden ayırt edilemeyen odalar, taş taş üstünde kalmamış sokaklar, adeta yerlerinden sökülmüş koca koca apartmanlar, enkazla dolu yollar, elektriği olmayan mahalleler, suyu olmayan şebekeler, yerle bir edilmiş camiler bekliyor. Devam eden saldırılarda yaralananlar hasar görmüş hastanelerin koridorlarında tedavi ediliyor, ölenlerin cesetleri siyah torbalarda kaldırılmayı bekliyor. Elektrik yok, sedye yok, şampuan yok, ilaç yok, bornoz yok, havlu yok, hatta gazlı bez bile yok. Bu tablo tarihi ateşkesin iki yüzünü yansıtıyor.

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MÂHKUMLAR İÇİN HAZIRLIK

Filistin Sağlık Bakanlığı da rehineler karşılığında serbest bırakılacak Filistinli tutukluları karşılamak üzere hazırlık yapıyor. Sağlık Bakanlığı Hastaneler ve Acil Servislerden Sorumlu Müsteşar Yardımcı Vekili Dr. Mutasim Muhaysin tarafından hastane müdürlerine gönderilen genelgede söz konusu hazırlığa ilişkin yapılması gerekenler sıralandı. Serbest bırakılacak tutuklular için muayene, tetkik, tedavi ve gerekli tıbbi yardımı sağlamak üzere bir dahiliye kliniği ve bir cerrahi kliniğinin hazırlanması ve donatılması için acil çalışma yürütülmesi istendi. Filistinli mahkumları bekleyen ne bornoz ne diş macunu ne de hoş kokulu sabunlar var.

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REHİNE LİSTESİ AÇIKLANDI

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması beklenen 33 rehinenin isim listesi açıklandı. Rehinelerin sağ veya ölü olduğuna dair bilgi paylaşılmazken listedeki isimlerin çoğunun hayatta olduğuna inanılıyor. Rehineler İsrail birlikleri tarafından teslim alınacak. Anlaşma takvimine göre, ateşkesin ilk gününde üç rehine, yedinci günde dört rehine bırakılacak. Daha sonra, dört haftalık süre boyunca her hafta üç rehine iade edilecek. Birinci aşamanın son haftasında 14 rehine serbest kalacak. Listedeki 33 kişinin dışında, Hamas tarafından Gazze’de tutulan ve çoğu hayatta olmayan 65 kişinin daha bulunduğu belirtiliyor. Bunların, anlaşmanın ikinci aşamasında iade edilmesi planlanıyor.

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İŞTE SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİLER

İsrail Adalet Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında yarın serbest bırakılması planlanan 95 Filistinlinin isimlerini açıkladı. Listede kadınlar ve 25 yaşa kadar olan erkekler yer alıyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin önde gelen liderlerinden Khalida Jarrar listede yer alan isimlerden. Listede ayrıca gazeteci Bushra al Taweel de var. Taweel, Batı Şeria’nın el Bireh kentinde belediye başkanlığı yapmış olan Jamal al Taweel’in kızı. Geçtiğimiz yıl Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail tarafından öldürülen Hamas yöneticilerinden Saleh al Arouri’nin kız kardeşi Dalal al Arouri’nin de serbest bırakılması bekleniyor.