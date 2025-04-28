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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini, şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Bakan Kurum’un hasar tespit çalışmalarına ilişkin, “İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik” değerlendirmesine yer verildi.

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21 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyası ile şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdüklerini hatırlattı.

Kentte 41 bin konut ve iş yerinin projesinin ise devam ettiğini aktaran Kurum, “Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın” ifadelerini kullandı.