×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dönüş çilesi devam ediyor! Trafik durma noktasına geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Trafik#Tatil
Dönüş çilesi devam ediyor Trafik durma noktasına geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 23:37

Kurban Bayramı tatilinin son gününde geri dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam ediyor.

Bayram tatilinin sona ermesi ile birlikte Cuma günü başlayan yoğunluk tatilin son gününde de devam etti.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaşlı gişelerinden başlayan yoğunluk Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şeklinde devam eden trafik, gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.

Jandarma ve Karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Trafik#Tatil

BAKMADAN GEÇME!