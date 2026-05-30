Dönüş çilesi başladı... Bayram sonrası yollarda uzun kuyruklar oluştu

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 8'nci, bayramın ise 4'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

AĞIR VASITALARA GEÇİŞ YOK

Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı. Alınan karara göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçitlerine izin verilmeyecek.

KÖPRÜLER BAYRAM SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar kurum tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

ÇALIŞMALARA DİKKAT

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49, Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.





43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHI: KİLİT KAVŞAK

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve ‘Kilit Kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de Kurban Bayramı dönüş trafiği dron ile görüntülendi.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, gece saatlerinde artarak, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, bazı noktalarda durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

