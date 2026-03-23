Dönüş çilesi

‘KİLİT KAVŞAK’TA KUYRUK

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale’deki ‘kilit kavşak’ta önceki gün olduğu gibi dün de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru iyice arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolundaki trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karayolundaki trafik yoğunluğu geç saatlere kadar sürdü.

OTOYOLLARDA YOĞUNLUK

Tatili sonrası dönüş yoluna geçenler dolayısıyla Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesimi İstanbul yönünde de yoğunluk yaşandı. Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Köroğlu ve Bolu Dağı Tüneli ile Düzce kesimi Kaynaşlı, Üçköprü, Beyköy ve Gümüşova Rampası mevkilerinde trafik, akşam saatlerine doğru iyice arttı. Araçlar adım adım ilerledi. Otoyolun Ankara yönünde ise zaman zaman yoğunluk görüldü. Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde sürekli görev yaptı.

AĞIR VASITALARA KISITLAMA

Ramazan Bayrama tatilini, Trakya’da, Çanakkale ve Ege Bölgesi’nde geçirenler, Tekirdağ-İstanbul arasında da dün gün boyunca araç yoğunluğu oluşturdu. Öğleden sonra iyice artan yoğunluk, akşam saatlerinde yolu çileye çevirdi. Yağmur da ulaşımı iyice güçleştirdi. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ’dan İstanbul’a gidecek ağır vasıtalara gece boyunca kısıtlama getirildi. Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi’ndeki araç parkına yönlendirildi. Bayramın son gününde İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 70’e çıktı. Bayramı sevdiklerinin yanında ve şehir dışında geçirenler İstanbul’a dönmeye başladıkça Çamlıca gişelerinde trafik yoğunluğu giderek arttı.