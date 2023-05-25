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Dönmez: Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Biyogaz Biyokütle Tesisi#‘Sıfır Atık Kazanım Ormanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 19:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bugün 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz. Aşağı yukarı Eskişehir'in iki katı büyüklüğünde bir şehrin elektriğini atıktan elde edilen enerjiyle karşılıyoruz demektir. Bu ve benzeri teşviklerimiz, desteklerimiz hiç şüphesiz devam edecek" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde oluşturulan ‘Sıfır Atık Kazanım Ormanı’nda fidan dikim programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin, dünyada parmakla gösterilen örnek projelerden birisi olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk ve geçtiğimiz yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisinden onaylanarak geçirdik. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız 2053 yılında net sıfır emisyon hedefi ortaya koydu. Yani karbon emisyonlarının sıfırlanması bizim hiç karbondioksit salmayacağımız anlamına gelmiyor. Anlamı şu, ne kadar karbon salıyorsan o kadar karbonu tutman gerekiyor. Türkiye'de ortalama 550- 560 milyon ton karbondioksit salınımı söz konusu. Peki ne kadarını tutuyoruz? 80- 90 milyon ton aralığında tutuyoruz. Demek ki daha 400 milyon veya 380 milyon tonluk açığımız var. Bu şu anlama geliyor. 2053'te karbondioksit salınımını bu seviyelerde tutarsak, tutmamız gereken seviye 560 milyon tona ulaşacak. Bu da teorik olarak mümkün değil. Bunu nasıl başaracağız? 560 milyon tonu yarı yarıya azaltacağız. Yutak alanları o seviyeye getireceğiz ki net sıfırı yakalayalım. Öncelikli olarak yenilenebilir enerjinin payını artırmamız gerekiyor. Aslında çok iyi seviyedeyiz. Baktığımızda Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradayız" dedi.

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Dönmez: Türkiyede 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz

'BELKİ 2050'Lİ YILLARDA AKARYAKITI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTIR HALE GELECEĞİZ'

Türkiye'nin bugün 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahip olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, bu tesisler sayesinde Eskişehir’in iki katı büyüklüğünde bir şehrin elektriğinin atıklardan elde edildiğini söyledi. Dönmez, "Evsel veya hayvansal atıkları vahşi bir şekilde depolarsanız, karbondioksite göre çevreyi 24 kat daha fazla olumsuz etkilemiş olursunuz. O açıdan da biz yenilenebilir enerji kaynakları yasasına şöyle bir hüküm koyduk, eğer atıktan enerji üretirse ürettiğin enerjiyi ben gerekirse piyasa değerinin üzerinde alım garantisi vererek alacağım ki enerjisinden istifade etsin diye. Bakın o teşvikle bugün Türkiye'de 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz. Aşağı yukarı Eskişehir'in iki katı büyüklüğünde bir şehrin elektriğini atıktan elde edilen enerjiyle karşılıyoruz demektir. Bu ve benzeri teşviklerimiz, desteklerimiz hiç şüphesiz devam edecek. Geçmişte tabii ne güneş santrallerimiz ne rüzgar santrallerimiz vardı. İnşallah bunların sayıları, kapasiteleri artacak. Belki 2050'li yıllarda akaryakıtı gündemimizden çıkartır hale geleceğiz. Elektrikli araçlarımız daha çok olacak veya hidrojen yakıtlı araçlarımız çoğalacak" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasının ardından çınar fidanı dikerek gençlerle piknik yaptı. Bakan Dönmez’e programda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de eşlik etti. 

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Dönmez: Türkiyede 2 bin 300 megavatlık bir biyogaz biyokütle tesisine sahibiz

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#Fatih Dönmez#Biyogaz Biyokütle Tesisi#‘Sıfır Atık Kazanım Ormanı

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