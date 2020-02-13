Donmak üzereyken bulundu...

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bercelan Yaylası'nda sahipsiz bir atın mahsur kaldığı ve donmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kar nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, hareket etmekte zorlanan atı brandanın üzerinde sürükleyerek yola taşıdı.

Burada müdahale edilen at, Yeni Mahalle sakinlerinden Osman Cindioğlu sahiplendi.

Veteriner Hekim Fatih Çiftçi, Cindioğlu'na teşekkür ederek, atın tedavisine ahırda devam edeceklerini söyledi.