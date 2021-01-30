Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Tufanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, belediye parkında bir köpek ile 6 yavrusunu fark etti. Donmak üzere olan ve bir arada durarak birbirlerini ısıtmaya çalışan yavru köpekler için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Parka gelen Andırın Belediyesi zabıta ekipleri anne köpek ile yavrularını aldı. Ekipler, karton bir kutu yardımıyla araca aldıkları köpek ve yavrularının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceğini söyledi.