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Gündem
İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

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Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
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KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.

Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Tufanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, belediye parkında bir köpek ile 6 yavrusunu fark etti. Donmak üzere olan ve bir arada durarak birbirlerini ısıtmaya çalışan yavru köpekler için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Parka gelen Andırın Belediyesi zabıta ekipleri anne köpek ile yavrularını aldı. Ekipler, karton bir kutu yardımıyla araca aldıkları köpek ve yavrularının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceğini söyledi.
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

 

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