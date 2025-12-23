Döngel ve Güney serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Melisa Döngel, pazar günü ifadesinin ardından uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdikten sonra serbest kalmıştı. Şarkıcı Yusuf Güney ise dün jandarmaya kendisi giderek teslim oldu. Güney, ifadesinin alınması ve uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Aynı soruşturmada Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’ suçundan tutuklanmıştı. Akçay savcılığa verdiği ifadesinde özetle şöyle konuştu:

‘ÜNLÜLER GELİRDİ’

“Kasım Bey 15 günde bir ya da ayda bir olacak şekilde yakın arkadaşları ile parti vermektedir. Bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum. Söz konusu partilerde Kasım Bey bizim gözükmemizi, parti yapılan alana çıkmamızı istemezdi. Bahsettiğim partilerde, parti bittikten sonra biz parti alanını misafirlerin herhangi bir eşya unutup unutmadığı yönünde kontrol ederiz. Birkaç kez tabak içerisinde, tahminimce kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm. Bana sormuş olduğunuz C. lakaplı kişi, Kasım Bey tarafından organize edilen partilerin hemen hemen hepsine katılan kişidir. Bu kişinin yapılan partilere ilk gelen ve son ayrılan kişi olduğunu bilirim.

‘KADINLAR DA ÇAĞIRILIRDI’

Yalıda yapılan partilere dışarıdan cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bu kişilerin içeride ne yaptığını, kiminle birlikte olduğunu bilmemekteyim. Bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi. Ben uzun süredir burada çalıştığım için gelen kişileri simayen tanırım ve bu kişilerin yalıya alınıp alınmaması hususunda inisiyatif sahibi olmam sebebiyle girişlerine müsaade ederdim. Kasım Bey, yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi isterdi. Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderirdim. Parti olmadığı günlerde dahi para göndermişliğim olmuştur. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Suçtan dolayı gözaltına alınınca yanında çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım.”

