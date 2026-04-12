DÃ¶neri ile meÅŸhur kentte vatandaÅŸÄ±n damak zevkini deÄŸiÅŸtirdi: 90 liraya satÄ±yor

Ä°skenderun ilÃ§esinde yaÅŸayan Kadriye uzun, 10 yÄ±l Ã¶nce sanayi sitesi iÃ§erisinde memleketi Gaziantep'in eÅŸsiz lezzeti olan nohut dÃ¼rÃ¼mcÃ¼ aÃ§tÄ±. DÃ¶neriyle meÅŸhur Hatay'da vatandaÅŸlarÄ±n damak lezzetine farklÄ± bir tatla hitap eden Uzun, vatandaÅŸlardan gÃ¼zel bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ aldÄ± ve iÅŸini severek yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°skenderun'da â€˜Nohut dÃ¼rÃ¼mcÃ¼ Kadriye abla' olarak tanÄ±nan kadÄ±n, 90 TL'ye satÄ±ÅŸa sunduÄŸu nohut dÃ¼rÃ¼mle Ã¶ÄŸrenciler baÅŸta olmak Ã¼zere her bÃ¼tÃ§eye hitap ediyor.

"KENDÄ° Ä°ÅžÄ°MÄ° SEVDÄ°ÄžÄ°M Ä°Ã‡Ä°N YEMEÄžÄ°MÄ° DE GÃœZEL YAPIYORUM"

MÃ¼cverli nohut dÃ¼rÃ¼mÃ¼n ve nohut dÃ¼rÃ¼mÃ¼n mÃ¼ÅŸterilerden tam not aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kadriye Uzun, Ä°skenderun'da tek nohut dÃ¼rÃ¼mcÃ¼ olduÄŸunu belirterek ''On yÄ±ldÄ±r nohut dÃ¼rÃ¼n yapÄ±yorum, bizim memleketimizin yemeÄŸi olduÄŸu iÃ§in aklÄ±ma oradan geldi. ÅžanlÄ±urfa, Birecik ve Gaziantep yani Ã¼Ã§ yÃ¶renin yemeÄŸi nohut dÃ¼rÃ¼m. Memleketimizi de biliyorlar, nohut dÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ de biliyorlar ve lezzetimizi tanÄ±tmÄ±ÅŸÄ±z zaten. Nohut baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na protein, mÃ¼cverimiz de Ã¶yle. FarklÄ± tat istiyorlar insanlar, talebimiz Ã§ok var. Her ÅŸeyin bir ayrÄ± lezzeti var. DÃ¶nerin ayrÄ± bir lezzeti var ama benim yemeÄŸime sÃ¶z yok. â€˜MÃ¼cveri Ã§ok gÃ¼zel yapÄ±yorsun abla' diyorlar. â€˜MÃ¼cverli nohut dÃ¼rÃ¼mÃ¼ Ã§ok gÃ¼zel oluyor' diyorlar. Kendi iÅŸimi sevdiÄŸim iÃ§in yemeÄŸimi de gÃ¼zel yapÄ±yorum, Ä°skenderun'da ben bir taneyim'' dedi.

"NOHUT DÃœRÃœM MÃœ, DÃ–NER MÄ° DERSENÄ°Z BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N NOHUT DÃœRÃœM"

Nohut dÃ¼rÃ¼mÃ¼n 90 TL'lik fiyatÄ±yla dÃ¶nerden yarÄ± yarÄ±ya daha ucuz olduÄŸunu belirten Emir Ã‡Ã¶mez, eÅŸsiz lezzetin mÃ¼davimi olduÄŸunu ve dÃ¶nere tercih ettiÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡Ã¶mez, "Ä°ki yÄ±ldan beri buradayÄ±z, her sabah mÃ¼davimiyiz. ArtÄ±k alÄ±ÅŸkanlÄ±k ve vazgeÃ§ilmez bir tat haline geldi. FarklÄ± ÅŸeyler daha iyi oluyor. Bir de iÅŸletmenin, sahibinin samimiyeti, iÃ§tenliÄŸi Ã¶nemli.

Ã–zellikle bir anne elinin deÄŸmesi daha lezzetli yapÄ±yor yemeÄŸi. Nohut dÃ¼rÃ¼m yemek gÃ¼zel, herkesi buraya bekleriz. Nohut dÃ¼rÃ¼m mÃ¼, dÃ¶ner mi derseniz benim iÃ§in nohut dÃ¼rÃ¼m. Ben uzun zamandan beri dÃ¶ner yemiyorum, iki seneden beri Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k vÃ¼cut alÄ±ÅŸtÄ±" dedi.