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Gündem
Onur KAYA/DHA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dönerciyi indirim yapmadı diye öldürdü

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Dönerciyi indirim yapmadı diye öldürdü
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Tekirdağ Kapaklı’da dün Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki dönerciye giren Recep Özkan (36) iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı’dan (39) kendisine indirim yapmasını istedi. Recep Özkan, bu talebini kabul etmeyen Kader Balcı´ya tepki göstererek üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı.

Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü. Sesleri duyarak işyerine giren çevredekiler Özkan’a müdahale ederek elindeki bıçağı aldı. Özkan kargaşadan yararlanarak kaçtı. Saldırı anı işyeri kamerasında görüntülendi.

Dönerciyi indirim yapmadı diye öldürdü

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Özkan’ın akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.

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