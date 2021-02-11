Dönerciyi indirim yapmadı diye öldürdü

Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü. Sesleri duyarak işyerine giren çevredekiler Özkan’a müdahale ederek elindeki bıçağı aldı. Özkan kargaşadan yararlanarak kaçtı. Saldırı anı işyeri kamerasında görüntülendi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Özkan’ın akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.