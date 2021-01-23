Dönercilerden skandala tepki: Bu bir saldırı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde döner paketlenirken çekilen ve sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülere ilişkin, tesiste hijyen kurallarını hiçe sayan 3 kişiyi belirlediklerini söyledi. Aksoy, makamında düzenlediği basın toplantısında, dün maskelerini çenelerine indirmiş vaziyette hijyen kurallarını hiçe sayarak çalışan iki kişinin, müzik eşliğinde çektikleri görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını anımsattı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra harekete geçerek işletmede denetim yapıldığını anlatan Aksoy, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. İşletmeye yönelik tüm denetimlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Aksoy, “Görüntüler sosyal medyaya düştüğünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Basın Danışmanlığı beni bilgilendirdi. Adresi gönderdi, kişileri tespit etmişlerdi” dedi.

Aksoy, ekiplerle hızlı bir şekilde polis eşliğinde, kameralar nezaretinde işletmeyi denetlemeye gittiklerini anlatarak, “Hijyen kurallarını hiçe sayan 3 kişiyi belirledik. Dosyalarıyla beraber hepsini savcılığa ileteceğiz” dedi.

‘DÖNER, TÜRKİYE’DİR’

Öte yandan skandal görüntülere ilişkin Uluslararası Döner Federasyonu’ndan (UDOFED) yapılan açıklamada da gerekli adımların atılacağı vurgulandı. Federasyon Başkanı Mehmet Mercan’ın imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kırklareli’nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak ‘geleneksel dönerimize’ bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye’mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir. Anadolu’nun geleneksel lezzeti Türk dönerine tüm vatandaş ve kuruluşlarımızın sahip çıkmasını ve bu tür saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye’dir, döner Türkiye’nindir.”

100 KİLO ET İMHA EDİLECEK

Görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen etlere el konulduğunu, 100 kilogram etin imha edileceğini vurgulayan Mehmet Aksoy, şunları kaydetti: “Etteki yağ oranından mikroplara, mikrobiyolojik olarak virüs durumuna göre bütün numuneler alındı. İstanbul’daki laboratuvar ile de görüştük. İnşallah onunla da ilgili sonuçlar geldiğinde basınla paylaşacağız.”

NE OLMUŞTU?

Hazır döner işletmesinde çalışan 2 kişinin, paketleme yaparken çektiği video sosyal medyada gündem olmuştu. Skandal videoda, maskesiz bir şekilde etlerle oynarken, hatta etleri ağızlarına götürürken ve müziğe eşlik ederken görülen çalışanlar, herkesin tepkisini çekmişti.