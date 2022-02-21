Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner'e 44 yıl hapis cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde Sert düşüşler görebilirizAltın yatırımcısının gözü Ukrayna geriliminde! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı Kabul ettiği maaş olay oldu...Fenerbahçe evini bile tutmuştu, yeni takımı şaşırttı! Kabul ettiği maaş olay oldu...#Jack Wilshere
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
Putinden flaş açıklama: Somut bir tehditle karşı karşıyayızPutin'den flaş açıklama: Somut bir tehditle karşı karşıyayız#RUSYA
Sınırda sıcak dakikalar Rusya öldürdük dedi, Ukraynadan jet yanıt geldiSınırda sıcak dakikalar! Rusya 'öldürdük' dedi, Ukrayna'dan jet yanıt geldi#Rusya
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme TFFden açıklama geldiSüper Lig yayın ihalesi ile ilgili yeni gelişme! TFF'den açıklama geldi#Yayıncı Kuruluş
Bakan Kurum CNN Türkte duyurdu... İklim eylem planıyla ilgili önemli açıklamaBakan Kurum CNN Türk'te duyurdu... İklim eylem planıyla ilgili önemli açıklama#Müsilaj
Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli olduÇift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu#Kovid Aşısı
Bir günlüğüne kiraladığı araç yüzünden kendi arabasından olduBir günlüğüne kiraladığı araç yüzünden kendi arabasından oldu!#Denizli
Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Annanın hikayesi...Her gün en az 3 saat banyo yapmak zorunda... 4 yaşındaki Anna'nın hikayesi...#Cilt Sağlığı
TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...#TOGG
Kayıp Prenses Charleneden haber var: O kararını çoktan vermişti'Kayıp' Prenses Charlene'den haber var: O kararını çoktan vermişti#Prenses Charlene
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Akranları onun servetini ancak hayal edebilir#Millie Bobby Brown
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
HABERLERGündem Haberleri

Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner'e 44 yıl hapis cezası

#Istanbul#Döner Kardeşler#Emirhan Döner
Döner Kardeşlerin lideri Emirhan Dönere 44 yıl hapis cezası

Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen “Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanık Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında da 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Duruşmada karar öncesinde son savunması sorulan Emirhan Döner, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emirhan Döner Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden SEGBİS'le katıldı. Emirhan Döner'in avukatı duruşmaya katılmazken, diğer taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"İÇİMDE FARKLI FARKLI KİŞİLİKLER VAR"

Duruşmada karar öncesinde son savunması sorulan Emirhan Döner, "Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Sedat Peker'le ilgili beyanlarım tamamen hastalığımdan dolayıdır. Bir televizyonda Sedat Peker vardı. Mahkum arkadaşlar mahkemede böyle söylersen sana faydası olur dediler. Onların yönlendirmesiyle böyle beyan verdim. Ben ilk duruşmadaki beyanlarımı tekrar ediyorum. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emirhan Döner'e "Örgüt kurma ve yönetme", "Tefecilik", "Nitelikli yaralama", "Tehdit", "Nitelikli yaralamaya azmettirme", "Hürriyeti tahdit", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İlgili Haber

Döner Kardeşler davasında inanılmaz ifadeler Evinde cinayet toplantıları yapıldı'Döner Kardeşler' davasında inanılmaz ifadeler! 'Evinde cinayet toplantıları yapıldı'Haberi görüntüle

Turhan Döner hakkında, "Yaralama", "Tehdit", "Yaralamaya azmettirme", "Hürriyeti tahdit", "Tefecilik", "Örgüt yöneticiliği", 6136 sayılı kanuna muhalefet, suçlarından toplam 34 yıl 10 hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yunus Tatlı hakkında, "Tehdit", "Yaralama", "Örgüt üyeliği", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 13 yıl hapis cezası aldı.

Sanık Hasan Hüseyin Özaslan "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Örgüt üyeliği", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Şenay Şentürk'e ise tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay aldığı hapis cezası hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Şenay Şentürk örgüt üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

Mahkeme 6 sanığa örgüt üyeliği suçundan, 3 sanığa da "örgüte yardım etmek" suçundan değişen oranlarda hapis cezası verirken 7 sanığa ise "örgüte yardım" suçunda beraat verdi.

İlgili Haber

Döner Kardeşler hakim karşısında İstanbulu inlettin aslanımDöner Kardeşler hakim karşısında! 'İstanbul'u inlettin aslanım'Haberi görüntüle

Mahkeme bazı sanıklara "yaralama", "tehdit", "hürriyeti tahdit", "suçluyu kayırma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında değişen oranlarda ceza verirken bazı sanıkların ise "suç üstlenme", "suçluyu kayırma", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "kasten yaralama" suçlarından beraatlerine karar verdi. Bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle aralarında Emirhan ve Turhan Döner kardeşlerin olduğu bir kısım sanıklar hakkında cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve tehdit suçlarından haklarında açılan davanın düşmesine karar verildi.

Haberin Devamı

Mahkeme 5 sanığı tüm suçlardan beraat ettirirken, Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına, Turhan Döner ve Yunus Tatlı'nın ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu kişilerle birlikte hareket eden birçok şüphelinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi birçok suça karıştıkları anlatıldı.

Haberin Devamı

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Döner Kardeşler#Emirhan Döner

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı