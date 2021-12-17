'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Onlarca olayı ortaya çıkaracağım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Son dakika... Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleSon dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
FETÖnün yelpazecisi yakalandı'FETÖ'nün yelpazecisi' yakalandı!#FETÖ
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Baldwine bir şok daha Kritik delil ortaya çıktıBaldwin'e bir şok daha! Kritik delil ortaya çıktı #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
Volkan Demirel dönemi resmen başladı Sözleşme süresi de açıklandı...Volkan Demirel dönemi resmen başladı! Sözleşme süresi de açıklandı...#Volkan Demirel
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
Devlet 30 bin lira veriyor... BESi olanlara iyi haberDevlet 30 bin lira veriyor... BES'i olanlara iyi haber!#BES
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandıAhu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!#Ahu Yağtu
HABERLERGündem Haberleri

'Döner Kardeşler'in lideri Emirhan Döner: Onlarca olayı ortaya çıkaracağım

#Döner Kardeşler#Emirhan Döner#Suç Örgütü
Döner Kardeşlerin lideri Emirhan Döner: Onlarca olayı ortaya çıkaracağım

Zeytinburnu ve çevresinde korku saçan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 1'i tutuklu 28 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Örgütün lideri Emirhan Döner, "Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır. Ülkemizde sansasyon yaratacak şeyleri söyleyeceğim. Onlarca olayı ortaya çıkaracağım." dedi.

Haberin Devamı

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 1'i tutuklu 28 sanık katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinden SEGBİS'le duruşmaya katılan tutuklu sanık Emirhan Döner, "Sedat Peker hakkında vermiş olduğum beyanlardan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Sedat Peker'in avukatı beni ziyaret edip ailemle tehdit ettiği için bugüne kadar konuşamadım. Savunmamı şimdi yapmayacağım. Anlatacaklarımdan sonra ağabeyimle hasım olacağımız ve menfaat çatışması yaşanacağı için ortak avukatımızı azlediyorum. Savunmamı yeni avukatımla yapacağım. Bu yüzden sizden süre istiyorum" dedi.

 

İlgili Haber

İç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekmişti... Döner Kardeşler davasında istenen cezalar belli olduİç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekmişti... Döner Kardeşler davasında istenen cezalar belli olduHaberi görüntüle

"BU ÖRGÜTÜ BEN ÇÖKERTECEĞİM"

Haberin Devamı

"Evet örgüt var kabul ediyorum" diyen Döner, "Bu örgütün lideri Sedat Peker'dir. Yardımcıları da Ufuk Yapıcı ve Cenk Özden'dir. Eylemlerin azmettiricisi Sedat Peker'dir. Söyleyeceğim şeylerden sonra Sedat Peker ve birçok kişi yargılanacaktır. Örgütün bugüne kadar ortaya çıkmamış bütün eylemlerini anlatacağım. Henüz çökmemiş bir örgüt bu. Bu örgütü ben çökerteceğim. Ülkemizde sansasyon yaratacak şeyleri söyleyeceğim. Onlarca olayı ortaya çıkaracağım. Ben bu örgütün gerçek liderini, gerçek yöneticilerini ve gerçek suçlarını ortaya çıkaracağım. Ben şizofreni tedavisi görmekteyim. Adli tıptan akıl sağlığı raporu alınsaydı akıl hastalarına özgü tedavi görüp dışarı çıkacaktım. Çok büyük mağduriyet yaşamaktayım. Şizofreni tedavisi gördüğüm için hakkımdaki davaların hepsinde yeniden yargılama kararı verilmiştir" diye konuştu.

Emirhan Döner'in mahkeme salonuna gelerek savunma yapma isteğini reddeden mahkeme heyeti SEGBİS ile bağlanmasına karar verdi. Mahkeme, Emirhan Döner'in son savunması için süre vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu kişilerle birlikte hareket eden bir çok şüphelinin "Kasten yaralama", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir çok suça karıştıkları anlatıldı.

Haberin Devamı

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Silahla kasten yaralamaya azmettirme", "Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", "Şantaj", "Hakaret", "Tehdit", "Tefecilik", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hakaret","Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" "Suç üstlenme" ve "Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankasından dövize müdahale geldiMerkez Bankası'ndan dövize müdahale geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Döner Kardeşler#Emirhan Döner#Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladık Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

Asgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık! Asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…

#Asgari Ücret