×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Döner bıçağıyla soyguna kalkıştı! Bacağından vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Yenişehir#Soygun
Döner bıçağıyla soyguna kalkıştı Bacağından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 22:41

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve mesaisine giden polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Emrullah V., tedavisinin ardından tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 1 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına giren Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çalışanların direnmesi üzerine arbede çıktı. Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K., yaralandı. Bu sırada, mesaisine gitmek için bölgeden geçmekte olan bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Tedavisinin ardından emniyete götürülen Emrullah V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Yenişehir#Soygun

BAKMADAN GEÇME!