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Döner bıçağıyla saldırdı

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#İstanbul#Başakşehir#Motosiklet
Döner bıçağıyla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

İstanbul Başakşehir’de Bayram Doğan, motosikletiyle takip ettiği Demirok'un kullandığı otomobilin önünü kesti ve döner bıçağıyla araca saldırdı. Tüm yaşananlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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İstanbul Başakşehir’de Bayram Doğan, önceki gün 09.40 sıralarında evden çıkan birlikte yaşadığı Sultan Bayram'ı takibe aldı. Sultan Bayram, Recep Demirok ile buluştu ve otomobiline bindi. Bayram Doğan, motosikletiyle takip ettiği Demirok'un kullandığı 09 FM 386 plakalı otomobilin önünü kesti ve döner bıçağıyla araca saldırdı. Doğan'ı gören Sultan Bayram, arabadan inerek kaçtı. Bayram Doğan, yakaladığı Recep Demirok'a da saldırdı. Sırtından ve boynundan yaralanan Demirok'u çevredekiler kurtardı. Bu sırada Doğan ise aracı parçalamaya devam etti.

POLİSİ GÖREN SALDIRGAN KAÇTI

Olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören Bayram Doğan, elindeki döner bıçağıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan Recep Demirok ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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#İstanbul#Başakşehir#Motosiklet

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