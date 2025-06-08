Döner bıçağıyla dehşet saçtı! 'Mekanda eşime baktılar' diyerek saldırdı

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Olay, dün saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; döner bıçağıyla kendisine zarar veren Bilal B., çevrede bulunanları tehdit etti. Çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polis uzun süre elindeki döner bıçağını bırakmayan şüpheliyi ikna etmek için uğraştı. Ekipler silah çekerek çevrede tedbir aldı. Uzun süre sonra ikna edilen döner bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Döner bıçağıyla kendisine de zarar veren Bilal D. hastaneye kaldırıldı; buradaki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Bilal B., emniyete götürüldü. Bilal B.'nin ifadesinde, bir eğlence mekanında yanında bulunan eşine başka kişilerin baktığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü sonrasında ise dürümcü dükkanından döner bıçağını işletmeden izinsiz aldığını söylediği öğrenildi.

Konuyla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bilal B., çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklandı.