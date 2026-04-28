Dönemin emniyet müdürü ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazmıştı. Başsavcılığın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Sonel, 17 Nisan günü Elazığ’da gözaltına alındı.

VALİ 4 SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip, Sonel’i Elazığ’dan alarak 18 Nisan günü sabah saatlerinde Erzurum’a getirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan ve gözaltı süresi uzatılan Sonel, 21 Nisan günü çıkarıldığı adliyede ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı.

4 SAAT İFADE VERDİ

Tutuklanan Sonel’in ardından dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen de ifadeye çağrıldı.

Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen Delen, Erzurum’a geldi ve adliyede Cumhuriyet Başsavcılığı’na 4 saat boyunca ‘tanık’ olarak ifade verdi.

EKİPLER YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARIYLA ARAMA YAPIYOR

Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli’ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda arama çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi.

Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sikorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor. Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, ‘insan kalıntılarını tespit edebilen’ kadavra köpekleri de görev yapıyor.

BİLGİ İŞLEM GÖREVLİLERİ SERBEST

Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla ‘delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltındaki Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. adli kontrolle serbest.