MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı ‘Uzi’ buldu
GeriGündem Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı ‘Uzi’ buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı ‘Uzi’ buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı ‘Uzi’ buldu
Abone Olgoogle-news

ADANA’da, polisin bir otomobilde narkotik köpeği ‘Uzi’ ile yaptığı aramada, bagajda, dondurulmuş şırdan bulunan bidonların alt kısmına gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.E. (38) gözaltına alındı.

Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı ‘Uzi’ buldu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği ‘Uzi’ ile arama yaptı. Uzi’nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilinin sürücüsü İ.E., gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle