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Dondurucu soğukta eller tetikte

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#Kars#Tatbikat#TSK Kış Tatbikatı
Dondurucu soğukta eller tetikte
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:00

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars’ta düzenlediği “Kış Tatbikatı-2025”, 20 ülkenin katılımıyla dondurucu soğukta devam ediyor.

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Kars’taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’ndaki tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya,  Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün’den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katılıyor.

Dondurucu soğukta eller tetikte

DERİN KARDA ATIŞ

Tatbikatla, birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, derin kar ve şiddetli soğuklarda, atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetin denenmesi, muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırılması, atış ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerinin geliştirilmesi ve komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.  

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Dondurucu soğukta eller tetikte

 

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#Kars#Tatbikat#TSK Kış Tatbikatı

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