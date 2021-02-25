MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
GeriGündem Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Abone Olgoogle-news

BAYBURT’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Çoruh Nehri’nin bazı bölümleriyle Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle park halindeki bir araçta buz sarkıtları oluştu.

Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Çoruh Nehri’nin bazı bölümleri ve doğa turizmi açısından önemli mekanlar arasında yer alan Sırakayalar Şelalesi buz tuttu. Güzel manzaralara ortaya çıkınca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan kent merkezinde park halindeki bir arabanın arka kısmından sarkan buz kütleleri de ilginç görüntüler oluşturdu.
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi