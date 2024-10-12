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Dondurucu soğuklar geliyor... Sıcaklık eksi 11 dereceye düşecek

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Wxcharts
Dondurucu soğuklar geliyor... Sıcaklık eksi 11 dereceye düşecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

Meteoroloji platformu WXCharts, 25 Ekim’den itibaren Avrupa’yı soğuk hava dalgasının vuracağı uyarısında bulundu. Türkiye’nin bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

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İNGİLTERE merkezli meteoroloji platformu WXCharts verilerine göre, ekim ayının son haftasında Avrupa kıtasının güney kıyıları ve Türkiye soğuk hava dalgası etkisine girecek. Sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, Türkiye’nin özellikle doğusunda Trabzon, Erzurum, Elazığ ve Sivas’ta hava sıcaklıklarının -4 ile -7 derece arasında değişeceği, Erzincan’da ise -11 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Ülkenin geri kalan kısımlarında ise -2 ile 7 derece arasında bir sıcaklık olacağı tahmin ediliyor.

İspanya ve Yunanistan’ın kuzey bölgeleri de dondurucu soğuklardan nasibini alacak. Sıcaklıkların ortalama 0 derece civarında olması tahmin edilirken, Yunanistan’ın güneyinde 3 ile 11 derece arasında daha yumuşak seyretmesi öngörülüyor. İspanya’nın güneyinde ise 9 ile 16 derecelik bir hava hâkim olacak.

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FIRTINA ETKİSİ

Hava durumundaki ani değişikliklerin Avrupa’da etkili olması beklenen tropikal fırtınadan kaynaklandığı kaydediliyor. Hafta başında Atlantik üzerinden Avrupa’ya doğru harekete geçen fırtınanın, Almanya ve Danimarka’da etkili olması bekleniyor. İspanya, Portekiz ve Fransa da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı.

Dondurucu soğuklar geliyor... Sıcaklık eksi 11 dereceye düşecek
Meteoroloji platformu WXCharts’ın yayınladığı haritaya göre, 25 Ekim’den itibaren Türkiye soğuk hava etkisi altında olacak. Özellikle doğu illerde sıfırın altında değerler görülecek.

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Wxcharts

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