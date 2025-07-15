Dondurma çalarken yakalandı, geri verip tekrar çaldı! O anlar kamerada

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Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Marketin önünden geçen kadın, dondurmaların bulunduğu dolabın kapağını açarak üç kutu dondurmayı elindeki poşete koydu. Bu sırada durumu fark eden iş yeri sahibi kadını durdurarak yanına çağırdı.

Kadının poşetinden iki kutu dondurmayı geri alan market sahibi içeri yönelirken, kadın tekrar dolabın kapağını açıp bir kutu daha dondurma alarak uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.