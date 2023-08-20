'Dondurma alacağım' diyerek evden çıkmıştı... Bir daha haber alınamadı: Gizemnur için seferberlik

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Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’ta ailesi ile birlikte yaşayan Gizemnur Aygün, önceki gün akşam saatlerinde annesi Selma Aygün’e, ‘Dondurma alacağım’ diyerek evden ayrıldı. Gizemnur Aygün eve dönmeyince annesi ve babası Erdal Aygün kızlarını aramaya başladı. Komşular, genç kızın koşarak gittiğini gördüklerini söyledi. Aile, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Ekipler, Gizemnur Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı.