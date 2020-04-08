Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması üzere CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, sulak alanlarla ilgili bir önerge verdi. Antalya’da 12, Burdur’da 11, Isparta’da bir, Konya’da 10, Mersin’de iki ve Hatay’da bir sazlık ve gölün susuz kaldığını aktaran Özer, “Bu göller ve sazlıklar neden kurumuştur, alınmış önlemler nelerdir, bu önlemler neden sonuç vermemiştir?” diye sordu. Önergeyi yanıtlayan Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:



“Ülkemizdeki 25 nehir havzasında su kalitesi hedefleri ve su kalitesinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirler belirlenmiştir. 2020-2023 yılları arasında yürütülmesi planlanan proje ile 14 nehir havzasındaki su kütlelerinin iyileştirilmesi için alınması gerekli tedbirler belirlenecektir. Ayrıca, ‘Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı’ hazırlanmıştır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaklanmıştır.

SITMA İÇİN KURUTULDU

DSİ tarafından sıtma hastalığına sebebiyet veren bataklıkların kurutulmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yöre halkının su kaynaklarından plansız/kaçak su çekimleri yapması neticesinde göllerin su seviyelerinde azalmalar olmuştur. İklim değişikliği sebebiyle yalnızca yağmur suyu ile beslenen, alansal olarak küçük sayılabilecek sulak alanlar yağışın az olduğu yıllarda geçici olarak kurumakta ancak yağışın bol olduğu yıllarda tekrar sulak alan özelliklerini geri kazanabilmektedir. Bu alanlardan biri olan Ereğli Sazlıkları’nda restorasyon yapılarak su tutulmaya başlanmış ve binlerce su kuşu geri dönmüştür. Önergede bahsi geçen diğer göller ise 1990’lı yıllardan önce kuruyan ve yok olan göllerdir.”