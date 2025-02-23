Donduk daha da donacağız: Yılın en soğuk akşamı bugün

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Türkiye’nin büyük bölümü beyaz örtüye büründü. İstanbul hasret kaldığı karla buluştu. Ancak kar yağışıyla birlikte ayaz da fena vurdu. Uzmanlar hava sıcaklıklarının yurt genelinde daha da düşeceği uyarısında bulundu. Dün eksi 2’lerde olan hava sıcaklıkları, bugün özellikle de akşam saatlerinde eksi 4’lere kadar inecek.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı: “Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.”

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BU GECE EKSİ 4’Ü GÖRECEĞİZ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de şunları söyledi: “Pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışının devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazar akşamı bu senenin en soğuk günü olacak. İstanbul’da sıcaklık eksi

4 dereceye kadar düşecek.” (DHA / AA)

KIZILIRMAK DONDU

Soğuk hava yurdun birçok kesiminde etkili. Eksi 18 dereceyi gören Sivas’ta, 1355 kilometre ile Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre, kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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BUZ SARKITLARI ÇATILARI KAPLADI

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki evlerin çatıları, yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtlarıyla kaplandı.

TOROSLARDAN KAR GETİRİLDİ: ADANALI ÇOCUKLARIN KAR SEVİNCİ

Yurt genelindeki karlı manzaraları imrenerek seyreden Adanalı çocukları, Başkan Zeydan Karalar sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslardan kent merkezindeki okullara getirilen kar, öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Teneffüse çıktıklarında okullarının bahçesinde kardan adam yapabilecekleri ve kartopu oynayabilecekleri karla karşılaşan miniklerin sevinci ve coşkusu görülmeye değer enstantaneler oluşturdu.

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YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı ve okulların pazartesi günü tatil olup olmayacağı sorusunu cevapladı: “İstanbul’da üç gündür olumsuz hava şartları devam ediyor. Karın iki gün daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili AFAD koordinesinde İl Kriz Merkezi oluşturduk. Aynı zamanda her ilçede kaymakamlıklarımızın başkanlığında İlçe Kriz Yönetim Merkezleri kurduk.

3 GÜNDE 42 BİN TON TUZ

Üç günde toplam 42 bin ton tuz kullanıldı. Dolayısıyla ana arterler başta olmak üzere Kuzey Marmara ve benzeri yerlerde yolun açık olmasına önemli ölçüde arkadaşlarımızın katkısı oldu. Polislerimiz ve milletimiz aynı şekilde görevlerinin başında. Hava durumu kötüyse pazartesi okullar tatil olur, hava durumu iyi ise tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. O heyecanla okullara giderler. Meteorolojinin tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah, pazartesiden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.”

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TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, İstanbul’un gözde tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.

METEOROLOJİ AÇIKLADI: HAFTAYA HAVALAR ISINACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının azalarak yurdu terk edeceğini, sıcaklıkların artacağını açıkladı. Bugünden sonra İstanbul’da önümüzdeki 15 gün kar yağışı olmayacak. MGM yetkilileri, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı olacak. Yarın, sadece Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışları görülecek. Salı günü Doğu Karadeniz ile Kars Ardahan çevrelerinde, çarşamba Rize ve Artvin’de kar var. Sistem, kuzeydoğuya doğru çekiliyor. Yağışlar batı bölgelerinde kesilecek. Salı günü itibarıyla sıcaklıklar batıdan başlayarak artacak.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL’A KAR YOK

İstanbul’da bugün kar yağışları azalarak devam edecek. Pazartesi yağış yok, hava parçalı bulutlu. Salı günü ise az bulutlu. Önümüzdeki 15 gün İstanbul’da kar yağışı görünmüyor. Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Salıdan sonra mevsim normallerinde seyredecek. Ankara’da bugün hafif kar yağışı var. Pazartesi parçalı bulutlu, diğer günler az bulutlu. Sıcaklık Ankara’da da artıyor.” (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)