Yurdun büyük bölümünde sert kış koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul’da etkili olan İzlanda kökenli soğuk hava dalgası vatandaşlarda kar beklentisi oluşturdu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yılbaşı gecesi bulutlu, yılın ilk günü ise karla karışık yağmur yağması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da ise kar yağışı ve dondurucu soğuk hava günlük hayatı felç etti. Yağış nedeniyle bölgedeki 3 bine yakın yerleşim biriminin yolu kapandı. Kar yağışı Batı Karadeniz’de de etkili oldu.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbullular yeni yıla da kar hasretiyle girecek. Yılbaşı gecesi bulutlu, yılın ilk günü ise karla karışık yağmur yağması tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada ise megakentte İzlanda kökenli soğukların etkili olduğu belirtilerek, aralıklı yağışların ve fırtınanın görüleceği ifade edildi. Açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın bugün en düşük 1 dereceyi bulması bekleniyor” bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için de sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Turuncu kodlu uyarı yapılan iller Van, Şırnak ve Hakkâri olurken; Bolu, Kastamonu, Sinop, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji bazı iller için ise kuvvetli ve yoğun kar uyarısında bulundu: “Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazartesi (bugün) akşamına kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

OKULLAR TATİL

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Muş’ta tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Kastamonu, Sakarya ve Yozgat’ın bazı ilçelerinde de 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikler, kar tatili uygulanacak yerlerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağını bildirildi.

İMRANLI DONDU: EKSİ 19.4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de önceki gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri, sıfırın altında 19.4 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesi oldu. En düşük sıcaklık ise sıfırın altında 20.9 derece ile Rize’nin İkizdere ilçesi sınırları içerisindeki Ovit yaylasında ölçüldü.