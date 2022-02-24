Donbas nerede, hangi ülkede? Donbass'ın haritadaki konumu

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a yönelik operasyon başlatmasının ardından Donbas nerede, neden önemli soruları gündeme geldi. Rusya ve Ukrayna krizinde önemli bir şehir olan Donbas, hangi ülkede, nerede? İşte Donbass'ın haritadaki yeri ve merak edilenler...

DONBAS NEREDE?

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas, tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir bölgedir. Donets ve Luhansk kentlerininin yer aldığı Donbas, Rusya sınırına kadar ulaşan Avrupa'nın dördüncü büyük kömür madeni bölgesi olarak Rusya ve Ukrayna için oldukça değer taşıyor.

DONBAS TARİHİ VE ÖNEMİ

Don Kazaklarının yoğun olarak yaşadığı bölge 19. yüzyılda Yekaterinoslav eyaleti olarak adlandırıldı. Serfliğin (toprak köleliği) kaldırılmasından sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi ile sanayide ve kömür üretiminde gelişme gösterdi. Demir yolu ağının kurulmasıyla bölge hızla gelişti.

Haberin Devamı

Donbas, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer oldu. Bölgede birçok kömür madeni işletmeye açıldı fakat bunlar II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından yıkıldı.

2 Temmuz 1932'de yeni bir idari birim oluşturuldu. Artemovsk ili ayrı bir merkez kabul edildi. 3 Haziran 1938'de Stalin'in önerisiyle Voroşilovgrad şehri Donetsk bölgesinin idari merkezi yapıldı ve kararname Yüksek Sovyet Prezidyumu tarafından onaylandı. O dönemde 1.837.000 nüfus ile bölge dört şehir ve 28 ilçeden oluşan bir idari teşkilatlanma haline getirildi.