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Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

#Eskişehir#Yıldırım Töre#Don
Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kayıp olarak aranırken önceki gece cansız bedeni bulunan ve donarak öldüğü belirlenen çiftçi Yıldırım Töre (50), otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

 

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Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli, 2 çocuk babası Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta, arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Töre'den bir iz bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Cep telefonunu evinde bıraktığı belirlenen Yıldırım Töre'nin traktörü bir tarlada çamura saplanmış olarak bulunurken, cansız bedeni ise yaklaşık 7 kilometre mesafede bulundu. Savcılık incelemesinde donarak öldüğü tespit edilen Töre’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Mahmudiye ilçesine getirildi. Yıldırım Töre için Mahmudiye ilçesi Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye çocukları ve yakınlarının yanı sıra ilçe halkı da katıldı. Töre, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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#Eskişehir#Yıldırım Töre#Don

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