Donanmanın yıldızlarına büyük ilgi

Festivalde Savarona, Nusret ve TCG Anadolu ilgi odağı olurken, öğrenciler de insansız deniz araçları projeleriyle yarıştı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin “milli teknoloji hamlesi” olarak nitelendirilen TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapılarını açtı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen festivalde, donanmaya ait büyük ölçüde yerli imkânlarla geliştirilen gemiler ile bu gemilerin bünyesindeki kara ve hava araçları sergilendi.

Öğrenciler ve yarışmacılar ilk gün TEKNOFEST Mavi Vatan’da sergilenen askeri araçları yakından görme fırsatı buldu.

SAVARONA, NUSRET, TCG ANADOLU SERGİLENDİ

28 Ağustos’ta başlayan festivalin ilk günü yalnızca basın mensupları, öğrenciler ve yarışmacılara açıktı. TEKNOFEST Mavi Vatan, bugünden itibaren 31 Ağustos’a kadar halka da açılacak. Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanlığı yatı olan ve Atatürk’ün de kullandığı için tarihi bir öneme sahip Savarona, Çanakkale Boğazı’na döşediği mayınlarla hafızalarda yer eden Nusret mayın gemisi ve donanmanın incisi TCG Anadolu da festivalde sergilenenler arasında yer aldı.

ÖĞRENCİLER YARIŞTI

Öğrenciler, Savunma Bakanlığı envanterine kazandırılan silah, roket, kara araçları, gemiler, sualtı giysileri ve ekipmanları uzmanlardan dinleyerek yakından inceleme imkânı buldu. Ayrıca festival kapsamında insansız sualtı sistemleri, insansız deniz araçları ve sualtı roket araçları yarışmaları düzenlendi. Yarışma öncesinde öğrenciler çeşitli testlere tabi tutuldu, başarılı olanlar ise TEKNOFEST finalinde yarışmaya hak kazandı.

TEKNOFEST’te sergilenen gemileri online olarak kayıt yaptıran herkes 31 Ağustos’a kadar Pendik’teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda ziyaret edebilecek.