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Donanmanın gövde gösterisi... Mavi Vatan 2025

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#Mavi Vatan-2025 Tatbikatı#Donanma Komutanlığı#Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan
Donanmanın gövde gösterisi... Mavi Vatan 2025
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

‘Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’ bugün harekâta hazırlık faaliyetleriyle başlıyor. Tatbikatta 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel görev alacak.

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DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mavi Vatan-2025 Tatbikatı öncesinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda brifing verildi. Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

20 BİN PERSONEL

“90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek toplam 20 bin personel görev alacak. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Genel Maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçağı, hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir. 6 Ocak tarihinden itibaren gemilerin üs limanlarından intikalleri başlayacak, 7-8 Ocak’ta harekâta hazırlık, 9 Ocak’ta Marmaris Aksaz’a istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 10-11 Ocak’ta liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak’ta harekâta hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek, son safhada 14-16 Ocak tarihleri arasında çok tehditli ortamda harekât faaliyetleri icra edilecektir.” 

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Donanmanın gövde gösterisi... Mavi Vatan 2025
Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan

90 GEMİYLE 3 DENİZDE

- Tatbikatta Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon (YÖM) Projesi kapsamında TCG Oruçreis, ilk kez tüm radarları, hava savunma sistemleri, yakın hava savunma silahları ve bütün sensörleri yerli ve milli sistemlerle donatılmış haliyle yer alacak.

Donanmanın gövde gösterisi... Mavi Vatan 2025

Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirilecek tatbikatla ilgili Tuğamiral Türkkan, “Mavi Vatan Tatbikatı’nın 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde planlı liman ziyaretlerinde 59 gemimiz ile Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 22 liman ziyareti icra edilecektir” dedi.

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Donanmanın gövde gösterisi... Mavi Vatan 2025

 

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#Mavi Vatan-2025 Tatbikatı#Donanma Komutanlığı#Tuğamiral Kemal Kaan Türkkan

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