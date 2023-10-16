Donanmadan Doğu Akdeniz tatbikatı

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısıyla gözlerin çevrildiği Akdeniz’de sular ısınıyor. ABD uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz’e gönderildiği bir dönemde yapılacak bu tatbikat, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz’de biz de varız” mesajı olarak yorumlandı. Zamanlamasıyla dikkat çeken bu tatbikat, bakanlığın daha önce açıkladığı planlı tatbikatlar arasında sayılmamıştı.

FİİLİ ATIŞ DA YAPILACAK

13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan denizcilik bildirimi olan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim 2023 saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki (KKTC açıkları) sahada yapılacaktır” denildi. Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC’nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü.

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Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yayınlanan bir karşı NAVTEX mesajında ise söz konusu bildirimin “Geçersiz istasyondan” yayınlandığı iddia edilerek, bu mesajın uluslararası hukuku ve deniz güvenlik prosedürlerini ihlal ettiği öne sürüldü.

GERALD FORD’UN ROTASI

ABD’nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail’e destek için Doğu Akdeniz’e gönderilmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, bu taarruz grubunun, İsrail’e karşı pozisyon almak isteyen aktörleri caydırmak için gönderildiği açıklanmıştı. Doğu Akdeniz’e giren USS Gerald R.Ford gemisi, önceki gün Antalya açıklarında çalışan Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın yakınlarında görüntülenmişti. USS Gerald R. Ford, daha sonra Kıbrıs yönünde intikale devam etmişti.

KKTC İLE ORTAK TATBİKAT

Türkiye bu ay içinde Akdeniz’de ikinci bir tatbikat daha düzenleyecek. 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her yıl birlikte icra ettiği “Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı” gerçekleştirilecek. Tatbikata ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla, 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne 101 Evler bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimagosa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve karasuları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecektir.”

ERDOĞAN ‘NE İŞİN VAR AKDENİZ’DE’ DEMİŞTİ

- ABD’nin bölgeye savaş gemisi göndermesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da tepkisine neden olmuştu. Erdoğan, “ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?” tepkisini göstermişti.

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İNGİLTERE DE İKİ GEMİ GÖNDERİYOR

- ABD’nin ardından İngiltere de İsrail’i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz’e gözetleme uçağı ve iki Kraliyet Donanması gemisi gönderiyor. Gözetleme uçağı, “silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek” amacıyla devriye görevi yapacak. Gözetim uçağının yanında helikopterler, P8 deniz karakol uçağı ve bir denizci birliği de bölgeye gönderilecek. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, askeri desteğin tansiyonun “daha fazla tırmanmasını önleyeceğini” iddia etmişti.

ABD FİLOSU

- ABD, İsrail’e destek amaçlı bölgeye ikinci uçak gemisini de gönderdi. İki uçak gemisiyle bölgedeki gücünü yoğunlaştıran ABD’nin uçak gemilerine de şu gemiler eşlik ediyor:

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- Güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea

- Güdümlü füze destroyerleri USS Gravely

- Arleigh Burke sınıfından USS Mason

- USS Normandy güdümlü füze fırkateyni

- USS Roosevelt, USS Ramage, USS Carney ve USS Thomas Hudner güdümlü füze destroyeri