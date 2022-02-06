Donan 19 cana yürek yakan numara

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Neredeyse her gün bir yenisine şahit olduğumuz göçmen dramlarından sonuncusu Edirne’nin Yunanistan sınırında yaşanmıştı. İpsala’nın Paşaköyü bölgesinde önce 12 göçmenin cesedi bulundu. Hepsi donmuştu. Kimi yolun kenarında bir su birikintisi içindeydi, kimi sığındıkları bir tarım makinesinin dibinde donup kalmıştı. Hiçbirinin kıyafeti Trakya’nın o sert ve soğuk havasına uygun değildi. Elbiseleri soyulmuş, ayakkabıları çıkarılmıştı. Yunanistan tarafında sınır devriyeleri tarafından yakalanınca, elbiseleri çıkarılıp dövülerek Türkiye tarafına sürüldükleri anlaşıldı. Daha önce de bu tür vakalar çokça yaşanmıştı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

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İpsala’daki 12 cenaze İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Cenazeler henüz yola çıkarılmıştı ki benzer durumdaki 7 göçmenin daha donmuş cesetleri bulundu. Adli Tıp Kurumu’na ulaşan cenazelerin sayısı böylece 19 olmuştu. Hiçbirinin üzerinde kimliği veya pasaportu yoktu. Cenazelere otopsi yapıldı. Vücut bütünlükleri tamdı. Herhangi bir yara bereleri yoktu. Hepsinin donarak hayatını kaybettiği resmen de tescillendi. Hiçbirinin kimliği belirlenemedi. Sadece 6 cenazenin Afrikalı olduğu değerlendiriliyor. Sonraki süreçlerde “Benim yakınım olabilir” diye başvuranlar olursa diye de mukayese ve tespit için cenazelerin DNA örnekleri alındı. Bulunmalarının üzerinden 3 gün geçti ama henüz cenazelerden herhangi birini teslim almak için başvuran olmadı. Herhangi bir konsolosluktan da gelen bir başvuru yok.

RAKAMLARI BEKLİYORLAR

Cenazeler ilgili mevzuata kadar bulunmalarından itibaren toplam 15 gün Adli Tıp Kurumu morgunda kalacak. Bu süreçte herhangi bir yakının gelip cenazeyi teşhis etmesi veya teslim alması beklenecek. Gelen olmazsa cenazelerin gideceği yer kimsesizler mezarlığı... Her biri hakkında elde edilen veri ve bilgiler dosyalandı. O dosyaya verilen numara ise onların kimsesizler mezarlığındaki kimliği olacak...

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İSİMSİZ, KİMSESİZ...

Yol kenarında donmuş bedenleri bulunan göçmenlerin görüntüleri, Aylan bebeğin dramını hatırlatmıştı. Şimdi bu cansız bedenler, kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. Ne mezartaşlarında bir isimleri ne de ziyaret edip ruhlarına Fatiha okuyanları olacak...