Gündem Haberleri

Görüntüsü viral olduktan sonra büyük şok yaşamıştı: Domuzu yakalayan vatandaşla ilgili yeni karar

Sinop’un Erfelek ilçesinde karlı yolda ilerlerken araçtan inip domuz sürüsündeki yavruyu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz’a 'yaban hayatına müdahale' ettiği gerekçesiyle kesilen 14 bin 991 TL’lik idari para cezası iptal edildi.

Olay, 1 Ocak tarihinde Erfelek ilçesi Avlağısökü köyü yolunda meydana geldi. Köyünden aracıyla ilçe merkezine doğru giden Şenel Yılmaz, yol kenarında yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Aracından inen Yılmaz, sürüyü kovalayıp yavru bir domuzu elleriyle yakaladı. Yanındaki arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sanal medyada viral oldu. Görüntülerin ardından Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince hakkında inceleme başlatılan Yılmaz’a, yaban hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle 14 bin 991 TL idari para cezası uygulandı. Bugün DKMP’ye gittiğini belirten Yılmaz, cezanın iptal edildiğini söyledi.

YAPTIĞIM ‘AVLANMA’ DEĞİLDİ

Cezanın iptal edildiğine sevindiğini belirten Şenel Yılmaz, “Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne gittik. Ceza iptal edildi. Cezanın iptal edileceğini duymuştum. Sadece bugün oraya gittiğimde bir evrak doldurdum verdim. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Olması gereken buydu. Ne kadar ‘avlanma’ deseler de bu bir avlanma değildi. Ben kara saplanmış domuzu kardan çıkarttım ve yola getirdim. Öbür sürünün peşine saldım. Bundan sonra domuz yakalamam” dedi. 

