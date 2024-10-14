Domuz eti, sahte bal, tağşiş yapılmış zeytinyağı... Bakanlığın ifşa ettiği ürünler burada inceleniyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan 'Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor.

Yapılan denetimler sonrasında ise iş yerinden alınan numune Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne getiriliyor. Laboratuvar ortamında incelenen numunenin uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü başta olmak üzere 41 müdürlükte tespit edilen uygunsuz gıdalar önce piyasadan toplanıyor, sonrasında ise satışa uygun olmayan gıdayı satan iş yerlerine ilgili mevzuat kapsamında para cezası kesiliyor.

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‘EĞER NUMUNE UYGUN DEĞİLSE, TEKRAR ÇALIŞMASI YAPILIR’

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, analiz çalışmalarını göstermek için kapılarını açtı. Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, il ve ilçe tarım müdürlükleri gıda denetçileri tarafından alınan numunelerin, numune kabul birimlerine getirildiğini belirterek, "Mühür, deformasyon, poşet, sıcaklık kontrolleri yapıldıktan sonra bakanlığımızın Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi'ne kayıtları yapılıyor. Barkodlu olarak içinde bulunduğumuz laboratuvarlara sevkleri yapılıyor.

Laboratuvara gelen numuneler, ilgili laboratuvar birim sorumlusu tarafından personele havale edildikten sonra personelimiz analizlerin yapılması için başlangıcını yapıyor. Her numunenin ilk aşaması mutlaka çözümleme aşamasıdır. Çözümleme aşaması bittikten sonra cihazlara verilir. O cihazlardan gelen pikler değerlendirilerek, 'uygun' veya 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Eğer bir numune uygun değilse tekrar çalışması yapılır. Sonuçtan emin olduktan sonra raporlama yapılır. Rapor, il müdürlüğüne düşer, 7 gün içinde ilgili firmaya 'şahit' ve 'itiraz' hakkını kullanması için yazı gönderilir. Şahit hakkını kullanmak isteyen firma da bakanlığımızın farklı bir laboratuvarına gönderilerek tekrar orada analizi yapılır. Orada da yine 'uygun değil' çıkarsa ceza işlemleri yine il müdürlüğü tarafından yapılır" dedi.

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'ÜLKELERE DE ANALİZ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ'

Laboratuvarının 23 bin 500 metrekare alana sahip olduğunu, 16 laboratuvar birimleri bulunduğunu aktaran Varlık, "Bu anlamda da Türkiye'deki en donanımlı laboratuvarlardan biridir. Yine yurt içinde hizmet verdiğimiz gibi yurt dışında da Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve Polonya gibi ülkelere de analiz hizmetleri vermekteyiz. Bu anlamda da güvenin son derece yüksek olduğu bir laboratuvarda bulunmaktayız. Analizlerimiz, 185 personel tarafından ve donanımlı cihazlarda yapılıyor. Yani bugün Avrupa'da hangi cihaz varsa ülkemizde de ve laboratuvarlarımızda da o cihaz var. Hatta bazı üstün teknoloji cihazları da analizlerimizde kullanmaktayız" ifadelerini kullandı.

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Varlık, günlük 100 ila 150 civarında numunenin geldiğini belirterek, "Toplam yılda 18 bin ile 20 bin arası numune gelir. Bununla da birlikte yaklaşık 1 milyon 400 bin analiz yaparız" dedi.

'HAKSIZ CEZANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HASSASİYETİ YÜKSEK TUTUYORUZ'

Bal ürünlerinde yaklaşık 14 parametrik analiz yapıldığını vurgulayan Varlık, "16 laboratuvar birimimiz var. Bu laboratuvarımızda şeker bileşenleri, HMF proli ve diyastoz analizleri yapılıyor. Bir başka laboratuvarımızda karbon analizi, bir başka laboratuvarda polen analizleri şeklinde analizlerimiz devam etmekte. Yağda ise yağ asitleri kompozisyonu, steril kompozisyonu ve içinde tohum yağı olup olmadığını belirten bir analizdir. Yağ asitlerinde ise zeytinyağının içinde karışım bir yağ olup olmadığını çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Cihazlarımız son derece teknolojik, personellerimiz çok yetkin.

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Bu anlamda taklit ve tağşiş noktasında son derece güvenli bir şekilde çalışılmaktadır. Et ve et ürünlerinde de yaklaşık 22 türe bakabiliyoruz. Burada binde 1 hassasiyetle yaptığımız gibi yüzde 1 hassasiyetle yaptığımız ürünler de var. Bunlar mesela kanatlı köfte. İçine yumurta kırıldığı için görmeme ihtimaline karşı hassasiyeti biraz daha yukarıda olan yüzde 1'lik cihazlarla yaparak haksız bir cezanın önüne geçmek için hassasiyeti biraz yüksek tutuyoruz" ifadelerin kullandı.