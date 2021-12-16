'Domuz bağı' cinayeti çözüldü! Yüzük yakalattı

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Olay, 10 Aralık günü saat 10.30 sıralarında Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Naqıbullah Rustami, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan arkadaşları tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

Nagıbullah Rustmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından çalışma başlattı.

Polis, şüphe üzerine 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi ve yapılan araştırma sonucu Rustami'yi aynı binada oturan Afgan Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı'nın öldürdüğü ihtimali üzerinde duran polis, 11 Aralık gecesi Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan operasyonla gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

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Evde yapılan aramalarda, öldürülen Naqıbullah Rustami'ye ait 2 cep telefonu, 5 bin 940 lira ile eşyaları ele geçirildi. Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı ise emniyetteki sorgularında önce suçlamaları kabul etmedi. Rustami'nin yüzüğünü Farhad Safı'nın taktığının belirlenmesi üzerine 2 şüpheli de cinayeti itiraf etti. Gözaltındaki şüphelilerden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı da tutuklandı.