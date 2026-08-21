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Domuz avında arkadaşını başından vurdu: İnceleme başladı

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#Konya#Domuz Avı#Av Kazası
Domuz avında arkadaşını başından vurdu: İnceleme başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 12:08

Konya'nın Seydişehir ilçesinde domuz avı sırasında Mustafa H.'nin (46) iddiaya göre kazayla başından vurduğu arkadaşı Emre Tepeci (32), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi Yazı mevkisinde meydana geldi. Emre Tepeci, Mustafa H. ve Mustafa K. (39), tarlalarında domuz sürülerinin olduğu haberini aldı. Bunun üzerine üç arkadaş, kamyonetle tarlalarının olduğunu bölgeye gitti.

İddiaya göre; Mustafa H., kamyonetin kasasından tüfekle domuz sürüsüne ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada aracın camından başını dışarı çıkaran sürücü Emre Tepeci'ye isabet etti. Tepeci kanlar içerisinde kalırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler başından yaralanan Tepeci'nin öldüğünü belirledi. Ateş eden Mustafa H. ve olay sırasında kamyonetin kasasında bulunan Mustafa K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

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#Konya#Domuz Avı#Av Kazası

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