‘Domino’daki suikast listesi

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İsrail 1970’lerden beri Filistinli direnişçileri ve bağlantılı isimleri suikast ve operasyonlarla katlediyor. Son süreçte de Fuad Şükür ve İsmail Haniyye’yle başlayan suikastlar, en son Nasrallah’ın öldürülmesiyle devam etti. İsrail, Nasrallah suikastından sonra “Domino Etkisi” adlı bir video yayınladı ve öldürdüğü isimleri domino taşı serisiyle gösterdi. Serinin sonundaki taşlarda ise kimliği belirsiz siluetler vardı. Uzmanlara bu isimlerin kimler olabileceğini sorduk...

‘İRAN’I SİNDİRMEK İÇİN’

Prof. Dr. Özen Zeynep Oktav (Akademisyen): “İran’ı iyice sindirmek için Kasım Süleymani’nin halefi İsmail Kaani’yi hedef alabilirler. Hamas’ın lideri Yahya Sinvar’a çok suikast girişimi oldu. Bu girişimlere devam edeceklerdir. Ama suikastlar ne Hamas’ı ne Hizbullah’ı ortadan kaldırır. Sadece yıpratır ve bir süre için morallerini bozar. Mücadele hırslarını daha da artırır.”

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‘İSRAİL EL YÜKSELTECEK’

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe (Akademisyen): “İsrail elini yükseltecek. İran’ı işgal edemez bu yüzden rejimi değiştirmek ister. Bu noktada dini lider Hamaney önemli bir hedef. Husilerin lideri Abdulmelik el Husi de var. Bu ikisi muhtemel hedeflerden.”

Dr. Mehmet Koç (İran Uzmanı): “İran’ın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani olabilir. Kasım Süleymani’nin yerine atanmıştı. Husilerin lideri Abdülmelik El Husi de listelerindedir.”

Mete Sohtaoğlu (Ortadoğu Uzmanı): “Rıdvan Gücü’nün komutanı Ebu Ali Rıza, Hizbullah’ın hayatta kalan son saha komutanı. Kamuoyu önüne yüzü kapalı çıkıyor. O da hedef olabilir. Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar en baştan beri hedefte.”

‘MAHİR ESAD DA HEDEF’

Gülru Gezer (Emekli Diplomat): “İsrail suikastlarla örgütleri felç etmeyi planlıyor. Yahya Sinvar ana hedefleri zaten. Nasrallah’ın yerine geçmesi düşünülen isimler de... Hamaney’e cesaret edebilirler mi, onu bilemiyorum. Çünkü çok büyük bir krize sebep olur.”

Dr. Çağatay Balcı (İran Uzmanı): “Suriye ve Lübnan eksenli suikastlar olabilir. Domino taşlarına Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ı ve Husi liderlerini gizlemiş olabilirler. Devrim Muhafızları’nın Hava Uzay Gücü Komutanı Emir Ali Hacızade de hedeftir...”

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Prof. Dr. Aylin Ünver Noi (Akademisyen): “Hamaney hedefte olabilir. Hizbullah’ın geride kalan yöneticilerinin de İsrail’in listesinde olduğu aşikar.”