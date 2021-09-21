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Domates meyve mi sebze mi? Bilim insanları noktayı koydu

#Domates Meyve#Domates Sebze#Domates Meyve Mi
Domates meyve mi sebze mi Bilim insanları noktayı koydu

Domates meyve mi sebze mi olduğu ile uzun yıllar boyunca tartışmalara konu olan bir tarım ürünüdür. Tarlada yetişen çekirdekli bir ürün olan domates, meyve ya da sebze niteliği ile tartışmaya açık olan bir türdür. Genellikle çekirdekli tarım ürünlerinin meyve niteliği taşıdığı, çekirdeği bulunmayanların ise sebze olarak sınıflandırıldığı uzmanlar tarafından ifade edilse de, halk arasında tadı tuzlu olanlar sebze, şekerli olanlar meyve olarak nitelendirilmiştir. Peki, özetle domates meyve midir sebze mi? İşte, o konuda kısa bir özet

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Pek çok insan neye sebze, neye meyve diyeceğini genellikle pişirme şekline ya da tatlara göre belirler. Yani tatlı olanları meyve olarak adlandırırken yemeklere koyup tuz atılanlar sebze olarak tanımlanır.

Oysa bilim insanları “Çekirdeği olan yiyecekler meyvedir” diyor. Bir başka şekilde, tüketilen şey çekirdekliyse meyve, yaprak ya da kökse sebze olarak tanımlanıyor. Buna göre pek çoğumuzun sebze olarak isimlendirdiği kabak, domates, salatalık, hatta fasulye gibi yiyecekler aslen meyve olarak tanımlanmaktadır. Soğan, patates, ıspanak, marul gibi yiyecekler ise sebze sınıfına girmektedir.

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