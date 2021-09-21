Domates meyve mi sebze mi? Bilim insanları noktayı koydu

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Pek çok insan neye sebze, neye meyve diyeceğini genellikle pişirme şekline ya da tatlara göre belirler. Yani tatlı olanları meyve olarak adlandırırken yemeklere koyup tuz atılanlar sebze olarak tanımlanır.



Oysa bilim insanları “Çekirdeği olan yiyecekler meyvedir” diyor. Bir başka şekilde, tüketilen şey çekirdekliyse meyve, yaprak ya da kökse sebze olarak tanımlanıyor. Buna göre pek çoğumuzun sebze olarak isimlendirdiği kabak, domates, salatalık, hatta fasulye gibi yiyecekler aslen meyve olarak tanımlanmaktadır. Soğan, patates, ıspanak, marul gibi yiyecekler ise sebze sınıfına girmektedir.