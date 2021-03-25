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Gündem
Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Domaniç’te kar yağışı ulaşımı aksattı

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Domaniç’te kar yağışı ulaşımı aksattı

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Domaniç- İnegöl Karayolu’nun Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

 

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