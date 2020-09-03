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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dolunayla Anıtkabir'in buluşması

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Dolunayla Anıtkabir'in buluşması
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Başkentte dün sabaha karşı dolunayla Anıtkabir’in buluşması şiirsel kareler oluşturdu.

Açık, berrak bir gökyüzünde pırıl pırıl parıldayan dolunay, sabah saatlerinde Anıtkabir’in üstünden yavaşça süzülerek kayboldu. O anlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat talimatıyla kurulan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yerleşkesi’nden, sabah saat 05.45’te Hürriyet foto muhabirinin objektfine böyle yansıdı.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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