MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDolunay, Antalya'da hayran bıraktı
GeriGündem Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da, akşam saatlerinde görülen dolunay, görsel şölen sundu.

Türkiye'nin birçok noktasında görsel şölen sunan dolunay, Antalya'da da saat 20.50'den itibaren görülmeye başlandı. Gün batımının ardından kentin üzerinden yükselen dolunay, kırmızı görüntüsüyle de görenleri hayran bıraktı. Havanın bulutsuz olması nedeniyle çok net görülen dolunayı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Dolunay, sabah 05.39'a kadar kentten göründü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle